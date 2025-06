Norge IDAG

Candace Cameron Bure. Foto: Jordan Strauss / Invision / AP / NTB

En dørport for ondskap eller uskyldig underholdning?

Candace Cameron Bure, barnestjernen vi kjenner fra Full House-serien på 80-tallet, går frimodig ut mot Hollywoods skrekkfilmer. Hun kaller det demonisk innflytelse. Hun går så langt at hun ikke tillater noen å se på slike filmer, hjemme hos seg. Den kristne kjendisen fra USA, går foran med et godt eksempel for andre unge foreldre. Hvor aktive er norske, kristne foreldre overfor hva som blir vist i hjemmet? Eller hvor går våre voksne sine grenser for underholdning?