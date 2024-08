Norge IDAG

Sara Netanyahu sier at Israel siden 7. oktober har vært i «en eksistensiell kamp for vårt hjem, våre liv og retten til å leve her i trygghet.» Foto: GPO

Sara Netanyahu i sjelden tale:

– En eksistensiell kamp for vårt hjem, våre liv og retten til å leve i trygghet

– Siden 7. oktober har vi vært i en eksistensiell kamp for vårt hjem, våre liv og retten til å leve her i trygghet, sa statsministerfrue Sara Netanyahu da hun tirsdag møtte Mateh Binyamin regionale råds sikkerhetskoordinatorer for militærsamfunnet og deres koner. Det er sjelden at Sara holder taler i det offentlige rom.