Cornelis Kant, leder for Christians For Israel International, under talen han holdt på Norge IDAGs Sommerstevne. Foto: Nils Bakke

Christians For Israel er aktive i 42 land:

– En eksplosiv utvikling

Cornelis Kant, leder for Christians For Israel International, talte under Norge IDAGs Sommerstevne på Bildøy. Organisasjonen ble grunnlagt i 1979 av Karel van Oordt, en nederlandsk entreprenør som ønsket å motvirke kampanjene for boikott av Israel og gjøre noe med det han opplevde som manglende fokus på Israel i kristne menigheter. Siden den gang har organisasjonen vokst betydelig og opererer nå i hele 42 land. De har 60 000 abonnenter på sin månedsavis og har utfordret kirker til å preke om Israel den første søndagen i hver måned.