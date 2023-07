Norge IDAG

Debattinnlegg

På lik linje: Et viktig spørsmål departementet må vurdere, hvis antallskravet øker og dermed et stort antall mindre tros- og livssynssamfunn blir utestengt fra registreringsordningen, hvordan står det da i samsvar med Grl §2 om «understøttes på lik linje»? spør artikkelforfatteren. Foto: iStock

En etterlyst dialog

Vi har tidligere etterlyst en bedre dialog rundt endringer i trossamfunnsloven. Vi er glad for at departementet nå har et ønske om dialog, og at høringen er en invitasjon til hvordan samarbeidet og dialogen mellom tros- og livssynssamfunnene og myndighetene kan styrkes – ikke bare på lovforslag, men at myndighetene har en aktivt støttende religionspolitikk der dialog inngår som et bærende element.