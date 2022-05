«En fargerik måned i rødt, hvitt og blått»

«HEIS FLAGGET»: – Vår oppfordring til å flagge med det norske flagget er ikke en sentralstyrt aksjon. Den er ment som et positivt, oppriktig og kreativt uttrykk for at vi er glad i folket og landet vårt – og ikke minst i barna og de unge som trenger vår veiledning og støtte i en krevende, usikker og forvirrende tid, skriver Torild Dramstad, Morten Lager og Tore Bjørnstad. De er alle pensjonister og engasjert i bønnearbeid, menighet og misjon. Foto: Pixabay / illustrasjonsbilde