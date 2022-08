Norge IDAG

En liten skisse for den kristne tanken

Her finner du en relasjonsskisse som jeg laget for mange år siden og har brukt i mange sammenhenger. Den er en nyttig støtte for tanken ikke minst i disse tider.Om Gud som utgangspunkt for tro, tanke og liv fjernes, får det enorme konse-kvenser for alle relasjoner.