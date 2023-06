Norge IDAG

HEDRET: Harald Høyer ble tildelt æresprisen for lang og trofast tjeneste for Israels sak. Foto: Trine O. Hansen

Harald Høyer tildelt ærespris under MIFFs Israelkonferanse:

En mannsalders innsats for Israels sak

Forrige helg, 9.-11. juni, arrangerte MIFF, Med Israel For Fred, Israelkonferanse og landsmøtehelg på Scandic Fornebu. MIFFs hederspris for 2023 ble under Israel-konferansen på Fornebu utdelt til Harald Høyer. Her er juryens begrunnelse for valget.