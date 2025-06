Norge IDAG

«Jeg er ikke redd for en hær av løver, ledet av en sau. Jeg er redd for en hær av sauer, ledet av en løve.» Ordtak. Foto: iStock

Gjesteskribent dr. Victor Thompson:

En oppreist løve - Israel, Iran og oss

Lederskap kan være den største avgjørende faktoren i en konflikt. Ayatollah Khomeini erklærte til verden på iransk TV - at ropene om «død over USA og død over Israel», vi har hørt de siste femti årene - ikke er slagord, men det er deres politikk. Det ville være en alvorlig og tåpelig feilberegning å ikke ta disse militante truslene på alvor. Spesielt i deres jakt på kjernefysiske våpen for å oppnå det.