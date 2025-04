Norge IDAG

En robust totalberedskap

Et enstemmig Storting vedtok i juni 2024 en ny langtidsplan for Forsvaret. Frem mot 2036 skal forsvarsevnen styrkes og videreutvikles. Nå har også Stortinget Totalberedskapsmeldingen til behandling, der regjeringen foreslår mer enn 100 tiltak. Dette er et svært viktig arbeid.