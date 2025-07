Norge IDAG

BRUNSTAD: Statsforvalterern holder tilbake 13,5 mill i statsstøtte til BCC på grunn av kirkens samlivsetikk. Foto: NID-arkiv

BCC fikk fullt medhold fra Statsforvalteren:

–En seier for trosfriheten

Brunstad Christian Church har rett til å motta statstilskudd på lik linje med andre tros og livssynssamfun. Det er konklusjonen etter at Statsforvalteren i over ett år har holdt tilbake tilskudd til BCC for 2024. BCC Norges virksomhet er dermed erklært lovlig,