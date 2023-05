Norge IDAG

Noa Kirel fra Israel under flaggseremonien før den store finalen i Eurovision Song Contest i Liverpool, England, lørdag 13. mai 2023. Foto: NTB/AP Photo/Martin Meissner

Israels Eurovision-deltaker invitert til Polen etter kontroversiell kommentar:

– En seier å få 12 poeng fra landet der familien min ble drept under Holocaust

Israelske Noa Kirel tok tredjeplass under Eurovision. Hun mottok naturlig nok mange topp-poeng (12-ere). Da Polen ga tolv poeng utløste det en kommentar hun neppe skjønte rekkevidden av. Hun sa følgende til israelske medier «Når Polen gir Israel 12 poeng, etter at nesten hele Kirel-familien ble myrdet i Holocaust, er det en seier.» Polske myndigheter har kalt kommentaren for «smertefull» og svarer med å invitere Kirel til en slags utdanningsreise. Kirel har allerede besøkt Auschwitz i 2019, for å minnes sine døde slektninger.