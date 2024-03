USAs etterretningstopper presenterte mandag sin trusselvurdering for 2024. Fra venstre lederen for USAs militære etterretningsorganisasjon (DIA), general Jeffrey Kruse, FBI-sjef Christopher Wray, CIA-sjef William Burns, øverste etterretningssjef Avril Haines, sjefen for USAs signaletterretning (NSA), Timothy Haugh, og viseutenriksminister for etterretning, Brett Holmgren. Foto: AP / NTB