Alles glad(este) Guds gutt, Jostein Kirkenes, var som vanlig på plass på Maran Ata. Foto: Nils Bakke

Maran Ata-stevnet:

En trendfri suksess

Den som aldri har vært på et Maran Ata-stevne, har gått glipp av noe vesentlig i sitt kristenliv. Her er det ikke alskens nye trender som står i fokus. Men fullt liv og glede, i overflod, i klassisk form. Grunntonene er udødelig Aage Samuelsens - født i himmelen. I et Maran Ata-sommerstevne gis Den Hellige Ånd fritt spillerom.