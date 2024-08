Norge IDAG

Talsamann for USAs nasjonale sikkerhetsråd, John Kirby. Foto: NTB/Pablo Martinez Monsivais

En våpenhvile kan utsette Irans hevn

John Kirby, talsmann for Det hvite hus, sier at men kan forvente et angrep fra Iran denne uken. – Vi må være forberedt på det som kan bli et betydelig angrep.