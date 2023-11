Norge IDAG

GLEDE: Generalsekretæri Kabb, Øyvind Woie, fann grunn til å forevige augneblinken då organisasjonenhan leier, fekk Diakoniprisen. Han feira saman med Kabbs organisasjonsdiakon, HildeLøwén Grumstad (i midten) og styreleiar Mette Lilleeng. Foto: Kjersti McElwee, KPK.

Prisvinner:

– En viktig faglig anerkjennelse

For første gang på 90 år får Kabb en pris for sin innsats for blinde, svaksynte og folk med lese- og skrivevansker. – For oss er dette som en Nobelpris eller en Oscar, sier styreleder.