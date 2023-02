Norge IDAG

Trond Giske etter årsmøtet i Arbeiderparti-lokallaget Nidaros sosialdemokratisk forum på Folkets hus i Trondheim 1. februar i år. Foto: Joakim Halvorsen / NTB

Arbeiderpartiet:

Endrer vedtekter for å svekke Giskes makt

I dag ble det kjent at sentralstyret i Ap endrer vedtektene for å hindre at Trond Giskes popularitet ikke skal få for store konsekvenser innad i partiet. De har bestemt at utenbys medlemmer i Trond Giskes partilag i Trondheim ikke kan regnes med når delegater fra Trøndelag skal velges til Ap-landsmøter. Det melder blant andre VG.