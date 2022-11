Norge IDAG

Konsernsjef Hilde Tonne i Statnett sier at fremtidens industri trenger mye kraft og at det utfordrer nettet. Foto: Terje Pedersen/NTB

Økende forbruk gir kraftunderskudd fra 2027:

«Energimarkedene er i Europa er i en svært krevende situasjon»

Statnetts kortsiktige markedsanalyse for 2022-27 viser en betydelig forventet økning i kraftforbruket de kommende årene, uten at det ligger an til en tilsvarende økning i kraftproduksjonen. Det betyr at Norge kan få et kraftunderskudd i 2027.