– Gjesteskribent på document.no, «Bestefar», er engstelig for at atomkrigens ragnarokk utløses av et uhell. Med god grunn. Det kan nå utløses hvilken dag som helst av et steg for langt, eller de forferdelige følelser som styrer ubehjelpelige mennesker, skriver Finn Jarle Sæle. Bildet er fra den amerikanske atomprøvesprengningen «Castle Bravo» i 1954. Foto: United States Department of Energy / Wikimedia Commons