Norge IDAG

Michele Bachmann og Albert Veksler ba for Jan Hanvold torsdag kvled under JPB Oslo. Foto: Trine Overå Hansen

Norsk-ættede kongresskvinne Michele Bachmann ba for Norge:

– Enten må myndighetene forandre holdning eller byttes ut

– Vi vil ikke se Norge forbannet, vi vil se det velsignet, ba kongresskvinne Miichele Bachmann, som selv har norsk slekt, torsdag kveld. – Det er ingen tilfeldighet at vi er her i dag, for 3. april 1771 ble Hans Nielsen Hauge født. Gud brukte en vanlig bonde. Hauges liv revolusjonerte Norge, sa hun og dro et sammenfattet foredrag om Norges historie. Hun ba også om legedom for Jan Hanvold.