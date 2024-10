Norge IDAG

REKLAME I BILVINDU: Her står gründer Henry Østhassel sammen med «årets BI student» ved Agder BI i 2006, Kjell Ivar Iddeland og studerer NeoSign i bilruta til gründeren – det eneste av sitt slag i verden. Foto: Neotechnology

Epokegjørende gjennombrudd for lysreklame

Neonreklamen lyser mot himmelen. Denne sangstrofen var populær, og vitnet om en ny tid for 50 år siden. Lysforurensing er nå blitt et stort globalt miljøproblem, også fra lysskilt. Man ser det tydelig om man ser ned fra fly. Nå er lovverket rundt lysforurensing stadig blitt sterkere. Tiden er overmoden for nye løsninger.