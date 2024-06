Norge IDAG

KAN NORGE REDDES?: Jan Willem Van der Hoeven, mener det kan være for sent for landet. – Norge må bli den største delegasjonen under Løvhyttefesten dette året, sier han til Norge IDAG. Foto: Trine O. Hansen

Jan Willem van Der Hoeven tror dommen kommer:

Er det for sent for Norge?

Grunnlegger av ICEJ og leder for International Christian Zionist Center, Jan Willem Van der Hoeven, mener det kan være for sent for Norge. På kort tid har norsk utenrikspolitikk vært så antiisraelsk at ambassadøren er kalt hjem. Dråpen var en anerkjennelse av en palestinsk stat i kjølvannet av den grufulle massakren 7. oktober.