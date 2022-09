Norge IDAG

Debattinnlegg

Er folk villige til å brette opp ermene enda en gang?

Dersom førende medier hadde vært uavhengige og kikket politikere og myndigheter i kortene, og dersom legemiddelindustrien, amerikanske myndighetsorganer (særlig NIH, FDA og CDC) samt WHO hadde folks helse øverst på agendaen, ville nok folk kunne stille seg i kø enda for en ny dose. Dessverre har vi de siste par årene våknet opp til en helt annen virkelighet enn den vi hadde før pandemien. I hvert fall for de som følger litt med i forskningslitteratur og uavhengige medier i inn- og utland. n Tiden der m