Norge IDAG

Kommentarartikler

Er folket demokratiets motpart?

Nedrakkingen av den jødiske staten Israel har nådd nye høyder de siste ukene etter at landets velgere med åpne øyne stemte inn et flertall av representanter i nasjonalforsamlingen Knesset fra partier på den politiske høyresiden. Det har ikke skjedd før og har fått politiske kommentatorer i den vestlige verden og Norge til å kappes om å formulere skrekkscenarier og dommedagsprofetier over staten Israel.