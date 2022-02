Norge IDAG

Debattinnlegg

Er prisen for høy?

Min far hadde mange gode historier på lager, og han elsket å fortelle dem. En av dem handler om en mann som ville kjøpe postkort. Han syntes imidlertid at prisen var i høyeste laget. – Dette er altfor mye forlangt for kort, sa han til innehaveren av butikken. – Det synes jeg slett ikke, svarte han, – etter min mening er det mye for lite forlangt for kort.