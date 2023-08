Norge IDAG

Debattinnlegg

Er tyranniet kommet til bedehuset?

For å si det enkelt: Dette hadde jeg aldri trodd vi skulle oppleve i Norge! Et krav om 100 medlemmer i en menighet for å få statsstøtte. Og så fra Toppe, (SP) som er vokst opp med små bedehus og kjenner til Vestlands-Norge og hva lekmannsarbeidet og misjonsorganisasjoner er?