Norge IDAG

Kommentarartikler

Kjønnskifteoperasjon: Hvis en gutt føler han ikke skal være mann, kan man skjære av ham kjønnsorganene. Men hvis den samme gutten vil ha hjelp med følelsene til å føle seg hjemme i egen kropp og kjenne på tiltrekning til motsatt kjønn som er naturlig, kan man ikke be for ham da det kan føre til «betydelig psykisk skade»! skriver Trine Overå Hansen. Foto: Illustrasjon: AH

Er våre politikere gale?

Regjeringen la i juni i fjor frem et forslag til forbud mot konverteringsterapi som innebærer at en pastor som ber for noen med homofile følelser kan straffes med bøter eller fengsel i inntil tre år, eller seks år hvis handlingen har medført «betydelig psykisk skade», samme strafferamme som uaktsomt drap.