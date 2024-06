Norge IDAG

Jorunn Gleditsch Lossius (KrF) ønsker plassen som listetopp i Agder etter Kjell Ingolf Ropstad har meldt at han ikke tar gjenvalg. Foto: Jil Yngland / NTB

Erfarne KrF-profiler ønsker Ropstads plass

Både Jørgen Kristiansen og Jorunn Gleditsch Lossius melder seg til tjeneste etter at Kjell Ingolf Ropstad har meldt at han ikke tar gjenvalg for KrF.