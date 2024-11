Norge IDAG

Dan Odfjell kritiserer Erna Solberg og roser Donald Trump i dette innlegget. Foto: AP Photo/Manuel Balce Ceneta, File/NTB

Dan Odfjell:

– Erna Solberg fikk seg en skikkelig nesestyver fra Trump

Erna er super-liberalistisk med hensyn til det aller meste, også for narkotika-salg i Norge. Hun har slik kjørt det tidligere konservative Høyre på dunken, dvs på lag med sosialistiske Jonas Gahr Støre, i snart 12 år sammen har de hatt den nær samme globalistiske Norge-fornedrende EU- og FN-politikken. Men etter Trumps brakseier i USA, er den vestlige verden med ett blitt annerledes, og med ett er de begge to blitt avleggs, takk og pris for det.