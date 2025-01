Norge IDAG

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) utenfor UD. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Espen Barth Eide hyller Trump

Den norske utenriksministeren sier denne våren kan bringe både en varig våpenhvile i Midtøsten og en fungerende fredsavtale i Ukraina. Han sier til VG at han tror det er gode nyheter at Trump tar over som president i USA.