Norge IDAG

ADVARER: Dette er en politisering av skatteetaten og skaper en mistillit til offentlige myndigheter som Norge ikke trenger, og Konservativt ber Statsminister Jonas Gahr Støre gripe inn umiddelbart, sier Erik Selle. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Partileder Erik Selle (K) om skattekontroll av Israel-organisasjoner:

– Et angrep på alle som ikke deler den politiske agendaen til Palestinakomiteen

Sjeldent har det vært et større hamskifte i et politisk parti enn i Arbeiderpartiet med Haakon Lie som sendte Israel tungtvann i erkjennelsen av den eksistensielle kampen for overlevelse som dette landet står i, til en radikalisert utenriksminister Barth Eide som etter den verste pogromen mot jøder siden 2. verdenskrig belønner aggressor med støtte til en «stat».