Politiet jobber på stedet etter at det ble avfyrt flere skudd på utsiden av London pub i sentrum av Oslo, natt til lørdag. To personer ble drept og mange er skadet. En av de drepte bæres ut. Foto: Ørn E. Borgen / NTB Foto: NTB scanpix

Skyting i Oslo

Et angrep på vår frihet

Vi liker å tenke at vi lever i et trygt og godt land, der folk kan bevege seg uten å snu seg for å se etter farer som truer. Nattens grusomme angrep på uskyldige, der 2 mennesker mistet livet og 21 er skadet, skaker vårt illusjon om et fredelig samfunn.