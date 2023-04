Norge IDAG

I nesten 20 år har Barry Black (74) vært ansatt på Capitol Hill som senatprest. Foto: NTB

USAs første svarte senatprest, Barry Black:

«Et bibelvers reddet meg fra et liv i kriminalitet»

Bibelverset fikk Barry Black fra sin kristne mor. Han fikk penger for å lære det utenat. Det er Ordspråkene 1:10: «Min sønn, hvis syndige mennesker lokker deg, så gi ikke etter for dem.» – Så hadde det ikke vært for Guds nåde, ville jeg sannsynligvis vært med på å myrde og tilbrakt et helt liv, eller minst 20 år i fengsel, sier han.