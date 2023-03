Norge IDAG

Det er større sannsynlighet for en kvinne å velge livet hvis hun får se et ultralydbilde av barnet sitt, Sier Jim Daly, president i Focus on the Family. Foto: Skjermdump YouTube/Focus on the Family

«Focus on the Family»:

– Et bilde er verdt mer enn tusen ord

Gravide som får se ultralydbilde av sitt ufødte barn, sier svært ofte nei til abort og velger livet

De har kommet for å ta abort. Men så får de se ultralydbildet og miraklet - et voksende liv i livmoren og ombestemmer seg. Men i Norge er det en «uskreven regel» som fraråder kvinner å se ultralydbilder før abort blir utført. Dette for at gravide ikke skal få dårlig samvittighet.