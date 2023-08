Norge IDAG

VANNMASSER: Det er ufattelig hvor mye skade vann kan gjøre. Det er med vantro og gru at vi nå ser villastrøk og campingplasser druknet i vann, elver som går over sine bredder, veier som blir underminert, og asfalt som forsvinner ned i et hull. Foto: Eli Bondlid. Foto: Norge IDAG (innfelt).

Et fortvilende skue

Vann er livgivende. Vann er helt nødvendig for levende vesener hver dag. Vi lever ikke lenge uten tilførsel av vann. Og det er samtidig ufattelig hvor mye skade vann kan gjøre. Det er med vantro og gru at vi nå ser villastrøk og campingplasser druknet i vann, elver som går over sine bredder, veier som blir underminert, og asfalt som forsvinner ned i et hull.