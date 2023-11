Norge IDAG

GAZA: – Søndag kveld viste IDF fram klassifisert etteretningsmateriale som gav nye beviser for at Hamas sine terrortuneller befinner seg under sykehus på Gaza-stripen, skriver sjefredaktør Trine Overå Hansen. Foto: Ill.: AH

Et kynisk og farlig spill

Det er vondt å se lidelsene på Gaza. Og det er sånn sett veldig forståelig at det vekker sympati og krigsmotstand når man ser bildene som ruller over TV-skjermen. Det er likevel skremmende at rundt 9000 nordmenn, og innvandrere, samlet seg til demonstrasjon mot Israel i Oslo forrige lørdag.