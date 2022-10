Norge IDAG

Et moderne folkemord, som ikke må skje

I avisa KS (Korsets seier) for fredag 19. september kunne vi lese en artikkel av pensjonert professor Ola Didrik Saugstad, tidligere barnelege og forsker ved Oslo Universitetssykehus, der han påpeker WHO’s knefall for en moderne utgave av middelalderske løsninger for uønskede barn; drep dem.