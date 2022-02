Norge IDAG

– Jeg vil si det så sterkt at det er et overtramp om Åpen folkekirke får gjennom et forslag som så tydelig overstyrer vedtak fattet på demokratisk vis i bispedømmene, sier Liv Heidrun Heskestad (t.h.), bispedømmerådsleder i Stavanger, til Norge IDAG. Bildet er fra Kirkemøtet i Trondheim i november i fjor. Foto: Den norske kirke

– Et overtramp at bispedømmenes frihet krenkes

– Det handler om å ha respekt for et konservativt bibelsyn, som etter Kirkemøtets vedtak er likestilt med et mer liberalt syn, sier Liv Heidrun Heskestad, leder i Stavanger bispedømmeråd.