Etter tragedien i Spydeberg, der to tvillingsøstre mistet livet, har det blitt et fornyet mediefokus på barnevernet. Ifølge Aftenposten har det siden mars 2020 vært 1650 alvorlige hendelser og 190 selvmordsforsøk ved norske barnevernsinstitusjoner. Foto: NTB

Et rop etter omsorg og kjærlighet?

Siden mars 2020 har det vært 190 selvmordsforsøk ved norske barnevernsinstitusjoner. Ti barn er døde, to av dem spedbarn.

Dette ifølge Aftenposten 9. januar. Vi kan slå fast at det er 190 for mange. Og at det er 10 uopprettelige katastrofer. Og det er selvsagt helt uakseptabelt at bare et av dødstilfellene er gransket, slik at en vet årsak og sammenheng.