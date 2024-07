Norge IDAG

16.-18. august arrangerer Stiftelsen for Bibelen og Israel Israel-seminar på Hermon Høyfjellssenter. – Det blir et seminar for alle som søker dybdekunnskap om Israel, og så blir det sosialt og hyggelig, sier Stig Sollid. Foto: Collage Norge IDAG, kilder Hermon Høyfjellssenter og TV Visjon Norge

Arrangerer Israel-seminar på Hermon Høyfjellssenter:

– Et seminar for alle som søker dybdekunnskap om Israel

16.-18. august blir det Israel-seminar på Hermon Høyfjellssenter i regi av Stiftelsen for Bibelen og Israel, organisasjonen som ble startet av Gro og Bruno Wenske. – De er ikke like aktive, men er fremdeles åndelig med, forteller Stig Sollid, som er en av ildsjelene bak seminaret. – Det blir et seminar for alle som søker dybdekunnskap om Israel, men også sosialt og hyggelig, sier han.