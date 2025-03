Norge IDAG

Tidsskille: Det er nytt i menneskehetens historie at en aggressor får rosen og sympatien, slik det har skjedd etter 7. oktober 2023. Derfor markerer denne datoen et tidsskille i historien, skriver professor emeritus Kjell J. Tveter. Foto: NTB

Et tidsskille i historien

Lørdag 7. oktober 2023 ble Israel overfalt av Hamas. Det var den dødeligste dag i staten Israels historie. 1189 ble drept, av dem var 815 sivile, om lag 5500 ble såret, og 251 ble tatt som gisler. Israel ble utsatt for et bombardement mot byer og militære mål med raketter og bombekastere. Droner ble benyttet for å nøytralisere israelske vakttårn utstyrt med maskin gevær.