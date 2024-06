Norge IDAG

Fylkesordfører i Negev Eran Doron talte til de norske israelsvennene. Foto: Anita Apelthun Sæle

Fylkesordføreren i Negev, Eran Doron:

– Et totalt kulturgap er hovedproblemet

–Vi lærer barna våre å be. Fem ganger hver dag ber vi jøder om fred. Det blir ikke hjerter fylt med hat av det. Vårt konsept er at vi vil gjøre noe godt og dermed fått noe godt tilbake. Når det ikke fungerer forstår vi ikke hva som forgår. Det er et kultur-gap mellom oss og våre naboer som er vanskelig å fatte. Det sa Eran Doran til den store forsamlingen av Israel-venner i Salem i Bergen torsdag kveld, 27. juni.