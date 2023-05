Norge IDAG

«Hospital-Rambam»: De er et tusen-sengers akademisk sykehus som tilbyr omfattende medisinske tjenester for voksne og barn innen alle medisinske felt. I tilfelle krise kan den tre-etasjes underjordiske parkeringsplassen forvandles til et 2000-sengers sykehus i løpet av 72 timer. Foto: Rambam Medical Center

Rambam Health Care Campus i Haifa – banebrytende innen medisin:

Et tre etasjers underjordisk sykehus klart for 2.000 pasienter i tilfelle Israel rammes av kriser

Rambam Health Care Campus ligger nord i Israel, og er et tusen- sengers akademisk sykehus som tilbyr omfattende medisinske tjenester for voksne og barn innen alle medisinske felt. De var først i verden med banebrytende behandling av pasienter med diastolisk hjertesvikt. Og i tilfelle krise, enten konvensjonelle, kjemiske og biologiske angrep, kan den tre-etasjes underjordiske parkeringsplassen forvandles til et 2000- sengers sykehus i løpet av 72 timer.