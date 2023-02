Norge IDAG

BLIR FORT SLITEN: Hud-følelsen i leggene til Elisabeth Hartz Braathen er ikke som før. Hun trener og trener og blir stadig raskere til bens. Foto: Eli Bondlid

Skiskyttertalentet Elisabeth (19) våknet en morgen og var lam:

Etter ett år i rullestol har mirakelet skjedd – hun kan gå igjen

HELSE: Hun fikk beskjed om at hun kanskje aldri skulle kunne klare å gå igjen. Men de som hevdet det, tok veldig feil. I vår kjente Elisabeth Hartz Braathen at det prikket i den ene leggen. Nå kan hun gå og har som mål å stille til start i et renn i løpet av sesongen 2022/23.