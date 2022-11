EU foreslår støttepakke til Ukraina på 18 milliarder euro

Et ukrainsk flagg blafrer i vinden mens et gigantisk fredsskilt av levende lys settes opp av demonstranter i forkant av et EU- og NATO-toppmøte i Brussel, tirsdag 22. mars 2022. Demonstranter ba EU-ledere om å innføre et fullstendig forbud mot russisk drivstoff og å holde ett minutts stillhet for å hedre krigens ofre. Illustrasjonsbilde. Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP/NTB