Israels energiminister Karine Elharrar, til høyre, snakker under signeringen av en avtale for å øke salget av flytende naturgass til EU-land, som har som mål å redusere avhengigheten av forsyning fra Russland ettersom krigen i Ukraina trekker ut. I bakgrunnen fra høyre til venstre er den egyptiske oljeministeren Tarek El-Molla, EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og EU-kommissær for energi Kadri Simson. Foto: Amr Nabil/AP/NTB

Israel skal eksportere gass til EU:

EU forsøker å gjøre seg uavhengige fra Russland

Israel, Egypt og EU signerte onsdag et avtale i Kairo som sørger for at Israel kan eksportere sin naturgass til EU for første gang.