Norge IDAG

VIRUSET: Dette mikroskop-bildet viser forskjellige typer apekopp-virus. Foto: Cynthia S. Goldsmith / Russell Regner / CDC / AP / NTB

EU og Norge samarbeider om innkjøp av apekopper-vaksine

Den svenske farmasøyten Richard Bergström bekrefter overfor NRK at EU og Norge har bestemt seg for å gå til felles innkjøp av vaksine for å bekjempe utbruddet av apekopper.