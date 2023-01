Norge IDAG

3. januar 2023 ankom tankskipet «Maria Energy» terminalen i Wilhelmshaven, Tyskland, fullastet med flytende gass. Det er det første skipet som har ankommet den nye terminalen. 11 europeiske land bygger eller utvider offshoreterminaler for å ta imot flytende gass. Foto: Sina Schuldt/dpa via AP/NTB

Europa inn i strømsparemodus – ruster seg for vinteren og forbedrer sin selvforsyning av energi

Europas nasjoner har lykkes med å fylle de fleste av gassreservene sine - nok til rundt tre måneders energi. Dette til tross for at russisk gassleveranse har blitt redusert fra 45 til under 10 prosent.