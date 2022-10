Europavegen som fordrer at du er rasforsikra

Veg frå Bergen til Oslo: Hovedvegen mellom Norges to største byer er rasfarleg, smal, svingete, mange stader utan gul stripe og med humpar i vegen. :Og kvart 6 minutt møter du ein trailer. No har regjeringa strøket E16 (Bergen-Voss) av statsbudsjettet. Det er uakseptabelt for vestlendingane. Foto: Teikning: Sollin Sæle