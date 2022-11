Norge IDAG

Debattinnlegg

Eventyrfortelling om nordnorsk industri- og kraftutbygging

Den 7. oktober sto det en artikkel i Nordlys av adm.dir. i Bodøregionens utviklingsselskap (BRUS), Elnar Holmen: «Et krafttak for industrien». Innholdet var omtrent identisk med hva den store bataljonen av direktører, redaktører og kraftpolitikere stort sett skriver, inkludert adm.dir. i Troms Kraft, men budskapet var enda mer ekstremt: Holmen hevdet at «det er over 100 industrietableringer i planlegging» i Nord-Norge, og at behovet for vindkraft i nord er enormt. Dette, skrev han, framgår av «en analyse vi har utarbeidet i BRUS».