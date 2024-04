Norge IDAG

71 prosent av befolkningen tror at de som er unge i dag, får det tøffere enn foreldrene sine, ifølge en ny undersøkelse. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Få tror dagens unge får det bedre enn sine foreldrene

Over sju av ti tror at de som er unge i dag, får det tøffere enn foreldrene sine. Det kommer fram i en ny undersøkelse gjort for Klassekampen.